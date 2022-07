“Neymar ka humbur magjinë e tij në Paris”, ish-shoku i skuadrës flet “troç” për brazilianin

Thomas Meunier, aktualisht lojtar i Borussia Dortmund, por një ish-shok skuadra i Neymar, në kohën kur belgu luante për PSG-në.

Në një intervistë për Kicker, mbrojtësi i djathtë pranoi se Neymar ka humbur magjinë e tij në Paris dhe se ai nuk është më lojtari që ka qenë.

“Më duhet të pranoj se isha tifoz i madh i Neymar kur ai luante për Barcelonën. Nëse do të isha 10 vjeç, do të kisha pasur një posterin e tij në dhomën time. Në Paris, ai ka humbur magjinë e tij nga këndvështrimi im”, u shpreh Meunier për Kicker kur u pyet për paraqitjen aktuale të Neymar, i cili ka rinovuar deri në vitin 2027 me PSG-në dhe ka qenë shumë i motivuar në parësezonin “parisien”./albeu.com