Neymar i penduar për rinovimin e tij me PSG

Neymar Jr i vjen shumë keq që ka rinovuar majin e kaluar deri në 2025 me PSG. Futbollisti brazilian nuk beson më në projekt, aq më pak pasi ka parë se si Mbappe tregon një lamtumirë dhe Messi gjithashtu vlerëson mënyra të reja për verën.

Burime të konsultuara pranë ambientit të futbollistit konfirmojnë ndjesitë e këqija të brazilianit me vazhdimësinë e tij në Paris dhe është se lojtari do të dëshironte të rikthehej në Barcelonë, ndonëse e di që një operacion shumë i ndërlikuar duke pasur parasysh marrëdhëniet mes klubeve. Nëse nuk do të rinovonte, këtë janar mund të përforconte skuadrën e Xavit.

Duke mos ditur as që do të jetë lojtari standard dhe ekskluziviteti i PSG-së, lojtari është i lumtur dhe tani mendja e tij tashmë është jashtë skuadrës, gjë që është një problem i madh duke pasur parasysh kohëzgjatjen e kontratës së tij. Në verë, lojtari do të flasë me Leonardo dhe Al Khelaïfi dhe mund të kërkojë largimin e tij, qoftë edhe në formë huazimi, për vitin e ardhshëm. Neymar rikthehet në treg./ albeu.com