Neymar gati të largohet nëse PSG rinovon me Mbappe

Gërshetim emocionesh në ambientet e PSG-së, teksa rinovimi i Mbappe duket se po afrohet, e mes ktij lajmi të mirë, vjen një i keq, pasi një tjetër lojtar do të synonte largimin nëse lajmi i parë konfirmohet.

Ky nuk do të ishte askush tjetër veç Neymar, një futbollist që ka rënë në plan të dytë pas ardhjes së Messit dhe Ramos, dhe që tani me Mbappe si një yll i madh që merr një kontratë më të mirë se e tija, do të vlerësonte një ndryshim destinacionit verën e ardhshme.

Përjashtohet opsioni i Barcelonës, por jo i Real Madridit, i cili mund të vlerësojë nënshkrimin e lojtarit të Canarinhas, siç ka bërë në të kaluarën. Por duket se gjëja më e mundshme MLS dhe Inter Miami dhe dy skuadrat nga Los Angeles, Galaxy dhe FC, do të kërkonin ta çonin në Shtetet e Bashkuara si një lojtar ekskluziviteti.

Koha e Neymar në PSG po i vjen fundi dhe lojtari është penduar që ka rinovuar prej muajsh dhe mendoi se Mbappe do të largohej dhe ai do të ishte i vetmi dhe lideri i padiskutueshëm i projektit. Jo vetëm kaq, por ai nuk është as në mesin e tre lojtarëve të paprekshëm për Pochettino. Telenovela e re Neymar gati për të hyrë me forcë në merkaton e verës. /albeu.com