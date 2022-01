Newcastle po vazhdon të rindërtojë skuadrën e tyre në tregun e dimrit dhe Maroune Fellaini do të jetë në gatishmëri.

Sipas La Derniere Heure, Newcastle po kërkon një përforcim për mesfushën dhe Fellaini do të ketë karakteristikat e dëshiruara.

Mesfushori 34-vjeçar belg do të jetë gjithashtu i interesuar për t’u rikthyer në futbollin evropian, por ai ka kontratë deri në vitin 2025 me Shandong Luneng dhe kjo do ta detyrojë klubin anglez të investojë për ta siguruar. /albeu.com/