Newcastle pranë transferimit të një tjetër mbrojtësi nga La Liga, Diego Carlos i thotë “PO”

Në mungesë të një marrëveshjeje mes klubeve, qëndrimi i Diego Carlos te Sevilla i jep fund menjëherë. Futbollisti ka marrë vendimin për t’u drejtuar në Premier League pasi është bindur nga oferta financiare e Newcastle.

Braziliani ka miratuar kushtet personale, do të nënshkruajë një kontratë për katër sezone dhe do të trefishojë pagën e tij, duke vazhduar të ketë një nga rekordet më të larta në skuadër. Tani mbetet për t’u parë çmimi që do të marrë Monchi në arkën e klubit Nervion.

Nëse gjithçka shkon sipas planit, futbollisti mund të largohet nga entiteti i Sevillas këtë javë për t’iu bashkuar klubit të Las Urracas me Trippier, i cili së fundmi ka ardhur nga Atletico. r.t/albeu.com