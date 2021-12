Newcastle përshpejton transferimin e Lingard

Newscastle ka rritur negociatat me Manchester United në përpjekje për të mbyllur ardhjen e Jesse Lingard këtë dimër. Reprezentuesi anglez qëndroi verën e kaluar me premtimin e Solskjær për të pasur më shumë rëndësi, por as me norvegjezin dhe as tani me Rangnick nuk do të ketë mundësi.

Magpies nga ana e tyre aktualisht po luftojnë për të mos humbur kategorinë dhe pa dyshim një rënie do të anulonte planet madhështore të fondit arab të investimeve.

Drejtuesit e sportit e dinë se gjithçka ndodh për të shtuar alternativat në sulm të skuadrës dhe Lingard është një nga opsionet që fiton më shumë forcë për të zbritur në St. James Park këtë dimër.

West Ham dhe Barcelona gjithashtu kanë treguar interes për sulmuesin në javët e fundit, por këmbëngulja e Newcastle ka përfunduar në vendosjen e operacionit.

Transferimi mund të mbyllet për një shifër afër 10 milionë euro dhe ai do të nënshkruajë një kontratë të re që do ta mbajë të lidhur me Las Urracas deri në vitin 2026. /albeu.com