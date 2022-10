Joaquin Correa mund të largohet nga Interi që në janar.

Sipas shtypit anglez, Newcastle do të kërkonte një lojtar me karakteristikat e argjentinasit dhe do të ishte gati të investonte shumën e konsiderueshme për ta rrëmbyer nga Inter.

Zikaltërit e transferuan nga Lazio për 31 milionë euro./h.ll/albeu.com