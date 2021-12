Newcastle “gërrmon” në Brazil për një sulmues, synohet Gabigol

Newcastle është në telashe dhe do të duhet të dalë për të zgjidhur në merkato. Magi po kërkojnë përforcime për sulmuesin e tyre dhe jo vetëm pas dëmtimit të Callum Wilson. Kështu, sipas Daily Mirror, objektivi është Gabigol, sulmuesi i Flamengos.

Kjo gazetë siguron që Newcastle e dëshiron sulmuesin brazilian në huazim pasi opsioni i tyre i parë, Darwin Núñez, dështoi.

Ata shtojnë se klubi brazilian do ta konsideronte transferimin deri në fund të sezonit me një opsion blerjeje prej 17 milionë funte nëse Newcastle do ta blejë përfundimisht kartonin e tij. Nga ana tjetër, lojtari nuk është aq i sigurt për operacionin.

Gabigol nuk është plotësisht i sigurt se Newcastle do të jetë në gjendje të tërheqë më shumë lojtarë kryesorë për të qëndruar në Premierligë dhe i ka thënë klubit brazilian se ai preferon të qëndrojë me ta. /albeu.com