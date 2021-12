Newcastle futet “all-in” për Iscon

Isco Alarcon është opsioni i zgjedhur nga Newcastle për të nisur rikuperimin e tyre në Premier League dhe për të nisur një projekt në të cilin gradualisht do të vijnë shumë yje.

Lojtari i Benalmádenas përfundon kontratën e tij me Real Madridin verën e ardhshme. Mesfushori ka kohë që kërkon rrugëdalje por realiteti është se nuk ka oferta për të. Grupi i Las Urracas e kërkon atë dhe unë do të vë bast që ta mbuloj me ar në përpjekje për të marrë nënshkrimin e tij.

Pa asgjë më të mirë në tavolinë, Isco është i përçarë mes largimit apo përfundimit të kontratës me bardhezinjtë, ku e di se nuk do të luajë për gjashtë muajt e ardhshëm. Fillimi i një faze të re në Premier League mund të jetë mënyra më e mirë për të rifilluar karrierën tuaj sportive.

Për entitetin britanik, nuk do të ishte problem t’i paguante 6 milionë euro neto që futbollisti merr te Real Madrid, përveç ofrimit të kontratës për tre sezone. Transferimi i tij madje mund të mos ketë kosto, pasi klubi Chamartin do t’ia lehtësonte lamtumirë kur të vinte koha për të ruajtur rekordin për gjashtë muajt e ardhshëm.

Isco do të duhet të vendosë tani, megjithëse nuk ka asgjë për të humbur dhe, përkundrazi, shumë për të fituar, veçanërisht nëse arrin të rikuperojë versionin e tij më të mirë. Mos harroni kurrë se po flasim për një futbollist 29-vjeçar. /albeu.com