“New York Times”: Kjo është Shqipëria, pak e çmendur, që i bëri rivalët e Grupit B të djersiten

Para se të shkelmonte një top në Grupin B, kroati Luka Modric, kishte paralajmëruar se ky ishte grupi më i vështirë i turneut. Ai mund të mos jetë fokusuar thjesht në përballjet e ekipit të tij me Italinë dhe Spanjën, por, kur shumë të tjerë folën para turneut për “Grupin e vdekjes”, ndoshta nuk kishin në mendje Shqipërinë, sipas “New York Times”.

Pak do të kishin pritur që ata të ishin elementi më luftarak i grupit, megjithatë Shqipëria e renditur e 66-ta në botë, është bërë variabli argëtues në kuartet.

Me një ndeshje për të luajtur, ata kanë ende një shans për avancim.

E drejtuar nga ish-mbrojtësi i krahut të Arsenalit, Barcelonës dhe Brazilit, Sylvinho, Shqipëria është një skuadër kundërsulmuese fizike që kërkon të mbulojë çdo hendek të perceptuar të talenteve mes tyre dhe kundërshtarëve, përmes vrapimit të vështirë.

Kësaj skuadre iu deshën 23 sekonda për të shënuar në Euro 2024, pasi Nedim Bajrami, vendosi një rekord të ri për golin më të shpejtë në historinë e Kampionatit Evropian kur hapi rezultatin kundër Italisë.

Ndërsa Shqipëria e humbi përfundimisht atë ndeshje 2-1, goli i tyre i hershëm shërbeu si një paralajmërim; nënvlerësojeni këtë ekip dhe do të jeni në rrezik.

Ishte një paralajmërim që Kroacia u përpoq ta dëgjonte. Takimi i së mërkurës mes dy ekipeve ishte një rrëmujë e papritur dhe argëtuese. Përsëri e pa Shqipërinë të ecë përpara herët.

Qazim Laci, shënoi gol pas një goditje me kokë, pas një krosimi të shkëlqyer nga Jasir Asani në minutën e 11-të.

Në pjesën e parë, Kroacia kishte regjistruar 69 përqind të posedimit të topit, por Shqipëria kishte shanset më të mira të lojës.

Kristjan Asllani, humbi një shans të artë pas një sulmi të shpejtë të shkaktuar nga humbja e topit nga Modric.

Edhe sulmuesi shqiptar Rey Manaj dukej i dëshpëruar, pasi nuk arriti të realizonte një goditje me kokë.

Kjo ka qenë një temë e zakonshme për skuadrën e Sylvinhos, të cilit i ka munguar rrjedhshmëria sulmuese në pika të caktuara gjatë periudhës së tij 18-mujore në krye të Kombëtares Shqiptare.

Lëndimet e Manajt dhe Armando Brojës gjatë ndeshjeve kualifikuese, nënkuptuan se asnjë sulmues nuk kishte krijuar atë lloj kimie të lojës që i nevojitet skuadrës, për të qenë një skuadër e fuqishme kundër-sulmuese.

Vendimi i menaxherit për të lënë jashtë skuadrës prej 26 lojtarësh për turneun, Myrto Uzunin, Keidi Baren dhe Sokol Cikalleshin gjithashtu bëri bujë.

Cikalleshi, një sulmues i klubit turk Konyaspor nuk ishte golëshënuesi më i mirë, por loja e tij e qëndrueshme i dha Shqipërisë një terren të vlefshëm në ndeshjet kualifikuese.

Megjithatë, ky ekip gjen gjithmonë një mënyrë për të krijuar rrugën e tij përmes turneut, duke tensionuar edhe ekipet më të njohura të botës.

Mario Mandzukic, tani një ndihmës trajner me Kroacinë mund të shihej duke kërcyer papushim nga pankina, për t’u kërkuar lojtarëve të tij të përputheshin me intensitetin e Shqipërisë në pjesën e parë.

U deshën një sërë ndryshimesh në pjesën e dytë që Kroacia të ndryshonte lojën në favor të saj. Marcelo Brozovic dhe Lovro Majer u zëvendësuan nga Mario Pasalic dhe Luka Sucic në pjesën e parë.

Njëzet minuta më vonë, sulmuesi Ante Budimir u fut në lojë për t’i dhënë ekipit të tij një referencë më të mirë për krosimet.

Kroacia rriti besimin. Mbrojtësit e tyre u futën gjithnjë e më tej në fushë. Budimir e vuri Andrej Kramaric në pozicionin e përshtatshëm për barazimin e tyre në minutën e 74-të.

Dy minuta më vonë, dyshja u bashkuan për një tjetër gol.

Një krosim i dedikuar për Luka Suçiqin, i goditur me pinboll në zonën e rreptësisë para se të kthehej nga mesfushori mbrojtës i Shqipërisë, Klaus Gjasula.

Shqipëria mund të ishte shembur, por ata gjetën sërish forcën për një gol të dytë.

Asllani, 22-vjeçari një mesfushor mjaft luftarak po shfaqet shpejt si pasardhësi përfundimtar i Brozovic në Inter Milan dhe ishte zemra e skuadrës së tij kombëtare.

“Duhet të luftojmë për çdo pikë. Për vendin tonë dhe për federatën tonë”, tha Sylvinhos pas ndeshjes.

Në minutën e 94 e 23 sekonda, Shqipëria mori golin e barazimit (goli i fundit i shënuar në një Euro jashtë kohës shtesë). Ishte një gol barazimi që ndihej si një fitore e minutës së fundit.

Gjasula lojtari i dytë që shënoi autogol dhe gol në të njëjtën ndeshje në Euro 2022, i dha skuadrës së tij një shans të vogël për të kaluar në raundin e 16-të.

“Kjo është Shqipëria; është pak e çmendur”, tha Asllani pas barazimit 2-2.

“Ne e nisëm me këmbën e djathtë, dhe më pas mund të them se humbëm një shans të madh, por mendova se Modric do të merrte topin para meje.

Mendoj se pësuam dy gola të shmangshëm. Ne do t’i shqyrtojmë ato, me siguri. Loja ishte e çmendur në 15 minutat e fundit”, shtoi ai.

“Luftëtarët” e Sylvinhos, do të duhet të jenë në maksimumin e tyre për të arritur një rezultat kundër Spanjës në ndeshjen e tyre të fundit në grup, por ata janë një ekip që nuk ka pasur kurrë frikë nga puna e vështirë.

Shqipëria nuk tërhiqet dhe kjo e bën atë një kundërshtare të vështirë në këtë turne.