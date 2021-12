New York City fiton për herë të parë MLS-në (FOTO+VIDEO)

New York City FC mposhti Portland Timbersin 4-2 në gjuajtjen e penalltive për të fituar trofeun e parë të klubit në Kupën MLS në mënyrë dramatike.

Alexander Callens gjuajti penalltinë e fitores në “Providence Park” të Portlandit, ndërsa finalja e parë e New York City në historinë e tyre shtatëvjeçare përfundoi me fitore.

Goditja me kokë e Valentin Castellanos në minutën e 41-të kishte kaluar New York Cityn në avantazh.

Megjithatë, Felipe Mora barazoi në minutat e fundit të ndeshjes, duke detyruar që ndeshja të shkonte në shtesë.

Ndeshja u vendos nga penalltitë, ku më të saktë u treguan futbollistët e NYC.

New York City FC u bë ekskluziviteti i 20-të i Major League Soccer në vitin 2013, pasi klubi anglez Manchester City ra dakord për një partneritet me gjigantët e bejsbollit, New York Yankees.

Që kur luajtën sezonin e tyre të parë në MLS në vitin 2015, klubi ka pasur në skuadrën e tij lojtarë të mirënjohur evropianë duke përfshirë ish-sulmuesin spanjoll David Villa, legjendën e Italisë Andrea Pirlo dhe ish-mesfushorin e Anglisë Frank Lampard.

City definitely not sleeping tonight 🏆🥳 pic.twitter.com/ME2sIIymdP — New York City FC (@NYCFC) December 12, 2021