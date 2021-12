Nevojë urgjente për një sulmues, e ardhmja e Cavanit drejt përcaktimit

Barcelona fillon të kthehet drejt Cavanit. Si Mundo Deportivo ashtu edhe Sport tregojnë sot se nënshkrimi i tyre në janar fillon të përparojë në zyrat e Camp Nou përballë emergjencës në sulm. Është urgjente të përforcohet pika e sulmit në përpjekje për të zgjedhur objektivat. Largimi i Agüero-s ka qenë një goditje e jashtëzakonshme dhe cilësia dhe përvoja e Cavanit janë një garanci.

Uruguaiani dëshiron të largohet dhe është joshur nga ideja për të nënshkruar me Barcelonën në merkaton e janarit. Në qershor ai do të mbërrinte i lirë, por Barcelona tani ka emergjenca. Klubi katalanas vlerëson përpjekjen. Në janar do të mundej vetëm nëse do të ishte një transferim dëshmues që nuk cenonte asnjë nga planet e tjera. Ndeshja ndaj Betisit tregoi nevojën për një sulmues zone. Pra, ardhja e një lojtari me profilin e Ferran Torres është po aq e rëndësishme sa ajo e një grabitqari golash si Cavani.

Gjithçka është çështje numrash. Cavani përfundon kontratën e tij në fund të sezonit dhe tani ka ardhur Rangnick, një tjetër trajner për t’u përshtatur me shumë konkurrencë në krye. Barcelona ju ofron mundësinë për të shtuar minutat. Në moshën 34-vjeçare, ai nuk pret. Cavani ka qenë disa herë rreth ardhjes së tij në futbollin spanjoll. Ai ishte afër Atléticos, por nuk mundi ta mbyllte atë. Ai ka luajtur në Itali, Francë dhe Angli. LaLiga mungon dhe kjo sfidë e tërheq atë. /albeu.com