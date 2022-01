Neville zbulon se ai e shtyu Gerardin të luante për Man United

Mbrojtësi veteran i Manchester United, Gary Neville, ka zbuluar se është përpjekur të bindë Steven Gerrard që të luajë për Djajtë e Kuq.

Si do të dëshironit Steven Gerrard me fanellën e Manchester United?

Me siguri do të kishte pushtuar diçka që i mungonte nga karriera e tij e madhe, kampionati anglez. Ai u përpoq, por nuk arriti në krye të Premierligës me Liverpoolin, megjithëse fitoi Champions League.

Steven Gerrard i qëndroi besnik Liverpool-it për 25 vjet dhe në moshën 35-vjeçare ai ndaloi së luajturi futboll. Gjatë këtyre viteve, siç tregon Gary Neville, ai u shty të ndryshonte kamp dhe të bëhej një nga “Djajtë e Kuq”.

Kështu ka thënë Gary Neville për Sky Sports.

“Kam folur edhe me Shearer kur isha ende mjaft i ri gjatë Euro 1996 dhe sigurisht që kjo bisedë nuk kishte kuptim. Kur fola me Rooneyn e dija se nuk duhet ta shtyja shumë sepse ai ishte më i ri se unë, por me Gerrard ishte një sulm i drejtpërdrejtë!

Doja ta merrja nga Liverpooli. Ai më tha se nëse do ta bënte këtë, ai dhe familja e tij nuk mund të ktheheshin as në qytet. “Sigurisht që ai nuk dukej aq besnik kur Terry iu afrua, ai foli me të për më shumë kohë, ai foli me mua për 30 sekonda”, tha Neville. /albeu.com/