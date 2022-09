Neser starton Champions League, e gjithë vëmendja te PSG-Juventus

Ditën e nesërme fillon kompeticioni më i bukur për klube.

Champions League do të tërheqë vëmendjen e miliona tifozëve në mbarë botën me ndeshjet e saj të grupeve. Ndeshjet e para hapëse do të jenë dy, në orën 18:45 me Dinamo Zagreb-Chelsea dhe Dortmund-Copenhagen.

Më pas, në orën 21:00, do të luhen 6 ndeshjet e tjera të mbrëmjes. Ndeshja që do të ketë vëmendjen maksimale nga të gjithë, do të jetë sfida PSG-Juventus. Klubi francez shihet si favorit për të fituar këtë sfidë, edhe pse Juventus nuk është një ekip i dobët./ h.ll/albeu.com

Të gjitha ndeshjet e ditës së nesërme në Champions League: