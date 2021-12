Nesër del para gjykatës, çfarë po ndodh me Mendy?

I burgosur që nga fundi i gushtit në një burg në jug të Liverpool-it, Benjamin Mendy do të marrë pjesë të mërkurën në një seancë paragjyqësore, e cila do të fillojë në fund të janarit.

I akuzuar për gjashtë përdhunime dhe një sulm seksual, mbrojtësi francez do të duhet të specifikojë nesër nëse e pranon fajin apo jo.

Të mërkurën, gjykata e Chester do të mirëpresë mbrojtësin francez për një seancë paraprake, e cila do të fillojë më 24 janar 2022 dhe që pritet të zgjasë nga dy deri në tre javë. Pikërisht gjatë këtij takimi, të cilin ai e ka pritur prej shumë javësh, Mendy do të deklarohet fajtor ose i pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tij.

27-vjeçari francez është objektiv i gjashtë ankesave për përdhunim dhe një për sulm seksual për fakte që ndodhën midis tetorit 2020 dhe gushtit 2021 në Angli. Dy akuza të reja për përdhunim iu njoftuan më 16 nëntor, marrë nga RMC Sport.

Mendy është burgosur përkohësisht që nga fundi i gushtit në një burg në Altcourse (në veri të Liverpool-it), një burg privat.

Mendy gjithmonë e ka mohuar

Në tre raste, avokatët e tij kanë kërkuar që klienti i tyre të lirohet përkohësisht, por pa sukses. Prandaj Mendy po mbahet ende në paraburgim dhe e di se faza gjyqësore që e pret atë më 22 dhjetor është vendimtare: francezi duhet të pranojë fajin ose të provojë pafajsinë gjatë kësaj seance përgatitore të mërkurën, një vendim që do të ketë ndikim në gjykimin e tij.

Nëse ai do të pranonte fajësinë, duke anuluar efektivisht këtë gjyq të mundshëm, Mendy mund të përfitonte nga një ulje prej një të tretës së dënimit, ndërkohë që ai në fakt dënohet nga pesë deri në dhjetë vjet burg, në varësi të zbatimit të ligjit të Mbretërisë së Bashkuar.

Nëse ai nuk pranon fajësinë, pala e majtë mund t’i thotë lamtumirë faljes së dënimit, por mund të shpresojë të lirohet në fund të gjyqit.

Përgjigja pritet nesër. Gushtin e kaluar, në seancën e tij të parë, ai mohoi të gjitha faktet me të cilat akuzohet. /albeu.com/