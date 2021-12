Nëse takoni Bonuçin çfarë do t’i thoni? Arnautovic: Nuk kam frikë nga askush, shpresoj të fitoj

Nëse takoni Bonuçin çfarë do t’i thoni? Kjo është një nga pyetjet që i është bërë sot në konferencën për shtyp Marko Arnautovic.

Qendërsulmuesi i Bolonjës që do të luajë nesër kundër Juventusit nga minuta e parë, marrë nga TuttoMercatoWeb.

“Ata më pyetën nëse isha i shqetësuar për takimin me Bonuccin para Austrisë-Itali, por nuk kam frikë nga askush. Bonucci dhe Chiellini janë të dy mbrojtës shumë të fortë, por ata luajnë me Juventusin ndërsa unë luaj me Bolonjën, kështu që shpresoj t’i vendos ata në vështirësi dhe për të fituar”. /albeu.com/