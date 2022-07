Nëse Morata qëndron, Atletico do të sakrifikojë Griezmann

Atletico Madrid nuk e përjashton largimin e Antoine Griezmann në merkaton aktuale të verës. Futbollisti francez është ai që fiton më shumë në skuadër dhe aktualisht nuk është opsioni i preferuar për sulmin rojiblanco.

Realiteti ekonomik e bën të pamundur qëndrimin me francezin dhe Morata-n, ndaj nëse Juventusi në fund nuk e merr reprezentuesin spanjoll dhe qëndron në skuadër, ish-Real Sociedad dhe Barcelona do të dalë në treg.

Marrëveshja me Barcelonën është në formën e një transferimi me opsion blerje në vitin 2023, që do të thotë se e ardhmja e futbollistit tashmë i takon Atlético-s, pasi azulët tashmë kanë rënë dakord që ai të marrë 40 milionë euro për kartonin e tij.

Nëse ndonjë skuadër nga Premier League arrin me një shifër më të lartë se ajo e përmendur, nuk do të ketë një fund të lumtur për Griezmann te Atletico dhe kjo sepse përveç rikuperimit të investimit të madh të bërë, ata do të ruajnë rekordin më të lartë në skuadër, që ka një ndikim të drejtpërdrejtë në Fair Play Financiar.

Tani për tani fati i sulmuesit francez është në duart e Moratas, i cili nëse largohet te Juventusi do të sigurojë patjetër vazhdimësinë e partnerit të tij./albeu.com