Nëse Barcelona e fiton Superkupën e Spanjës, barazon rekordin e Real Madridit

El Clasico është gjithmonë një ndeshje e veçantë, por është edhe më mirë kur trofeu është në garë, siç do të ndodhë të dielën (sonte) kur Barcelona dhe Real Madrid takohen në finalen e Superkupës së Spanjës në Riad.

Të dyja skuadrat do të shijojnë shanset e tyre për të mposhtur rivalët e tyre të hidhur dhe në këtë proces, për të fituar trofeun e parë të sezonit në futbollin spanjoll.

Nga perspektiva e Barcelonës, ky do të ishte një rritje e madhe morale pas disa muajsh të vështirë nën drejtimin e trajnerit Xavi Hernandez.

Nëse Barcelona do të ishte e suksesshme të dielën në mbrëmje, ata do të kalonin në 100 trofe të fituar ndër vite, sipas Mundo Deportivos.

Suksesi i tyre në La Liga sezonin e kaluar i pa ata të arrinin shifrën 99, dhe një fitore në finalen e Superkupës së Spanjës do të thoshte se ata do të arrinin 100 trofe në të gjitha garat. Do të thoshte gjithashtu se ata do të barazonin me Real Madridin, i cili tashmë ka fituar 100 dhe sonte fiton 101.

Ndërsa ky nuk ka gjasa të jetë një faktor shtesë motivues për Xavin dhe lojtarët e tij, Barcelona do të shpresojë të barazojë numrin e trofe të Real Madridit.

Përndryshe, Los Blancos mund të lëvizin dy herë (99-101) përpara katalanasve nëse skuadra e Carlo Ancelottit është e suksesshme në Riad. /Telegrafi/