Nëna e Mbappe i kërkon një shifër “të frikshme” Real Madrid-it

Raportime të shumta kanë pohuar se nëna e Kylian Mbappe kërkoi një bonus nënshkrimi prej 120 milionë eurosh që djali i saj t’i bashkohej Real Madrid-it.

Raportet e fundit kanë pohuar se Real Madrid ka një marrëveshje me sulmuesin 23-vjeçar për t’u bashkuar me ta në verë. Kontrata e tij me Paris Saint-Germain pritet të përfundojë në fund të sezonit. Megjithatë, klubi francez shpreson të bindë yllin e tyre për të qëndruar dhe thuhet se i ofroi atij një bonus prej 120 milionë euro më herët.

Tani, nëna e Mbappe, Fayza Lamari thuhet se i ka kërkuar presidentit të Real Madrid-it, Florentino Perez, që të përputhet me shumën e bonusit. ‘Los Blancos’ padyshim që do të nënshkruajnë me sulmuesin francez si një transferim i lirë, por mund të duhet të paguajnë një tarifë të tepruar bonusi.

Ish-superylli i Monacos është vetëm 23 vjeç dhe do të përmirësohet vetëm në kohën e ardhshme, gjë që në vetvete është një perspektivë e frikshme. Prandaj, tarifa e bonusit mund të jetë një shumë e vogël në atë që klubi spanjoll mund të marrë prej tij në të ardhmen.

Ata mund ta kenë bërë tashmë më të vështirë punën e Real Madrid-it duke i ofruar atij bonusin e nënshkrimit prej 120 milionë euro. Do të jetë interesante të shihet se për çfarë lloj financash pajtohet përfundimisht Florentino Perez, në lidhje me francezin./ h.ll/albeu.com