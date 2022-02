Nëna e Emiliano Sala flet për herë të parë: Dua që bota të dijë të vërtetën

Kanë mbetur vetëm pak ditë nga gjykimi përfundimtar për vdekjen tragjike të Emiliano Sala dhe nëna e tij, Carina Taffarel , ka dashur të thyejë për herë të parë heshtjen e saj.

E gjithë kjo me një qëllim të vetëm, që të vendoset drejtësia për ata që organizuan udhëtimin dhe të dihet më në fund e vërteta për shkaqet e aksidentit .

“Dua të vendoset drejtësia, që bota të dijë të vërtetën… Emiliano ishte një djalë i mirë, që besonte te njerëzit… Emiljano dështoi! Askush nuk do të ma kthejë djalin tek unë, por dua ata që e organizuan atë. udhëtim për të paguar, duke përfshirë edhe përgjegjësin e avionit…”, filloi duke thënë Carina.

“Ai aeroplan nuk ishte në gjendje të mirë dhe piloti që nuk u paraqit kurrë dhe ne nuk dimë asgjë… Është e çuditshme sepse të dy ishin në kërkim dhe familja e pilotit nuk më kontaktoi kurrë!” vazhdoi ai.

Për këtë arsye dhe për shkak se organizimin e udhëtimit e kishin ngarkuar të tretë, Carina jeton plot mosbesim: “I besonte njerëzve, nuk dyshonte në asnjë moment… E vetmja gjë që më tha ishte: “Mami më kanë marrë. një fluturim privat”. Dhe e pyeta se sa do t’i kushtonte. Dhe një person i tha se ‘e pagoi me golat’. Emiljano nuk e punësoi, por ata e punësuan. Jam i dyshimtë”.

“Ishim në shtëpinë time dhe djali im Darío lëshoi ​​një britmë të frikshme… Ajo ulërimë më jehon ende në vesh, nuk mund ta heq, e ndjej çdo moment… Darío më bërtet: “Mami, Emiliano u zhduk!”… Shumë e dhimbshme … nuk dija çfarë të bëja, nuk mund ta besoja, më dukej si një gënjeshtër… refuzova.”

Për të përfunduar, gruaja ka siguruar se do të luftojë që të paktën financiarisht të dëmshpërblehet për humbjen e djalit të saj: “Duhet të më japin gjithçka që djali im meritonte… Dhe për këtë do të shkoj edhe unë. lufto, sepse është ajo që Ai do të kishte dashur që unë të luftoja për atë që është e tija” , u vendos ai. /albeu.com/