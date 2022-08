Negociatat në fazën përfundimtare, ja sa do t’i kushtojë Alonso Barcelonës

Sipas gazetarit të njohur të merkatos Fabrizio Romano, negociatat mes Chelsea dhe Barcelonës janë në fazën përfundimtare për Alonson.

Mungojë vetëm disa detaje, ndërsa spanjolli po pret me padurim të zbarkojë në klubin e tij të ri.

Sa i përket ofertës përfundimtare, do të jetë më pak se 10 milion euro. Në mënyrë të arsyeshme me çmimin e vendosur nga Transfermarket: 12 milion./albeu.com

Barcelona will complete Marcos Alonso deal very soon. Negotiations at final stages with Chelsea since Friday and it’s just matter of details, Alonso only wants to join Barça as soon as possible. 🚨🔵🔴 #FCB

Final fee will be less than €10m – it will be done this week. pic.twitter.com/rTSPQt4FdO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022