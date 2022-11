Në rrjetet sociale, ata sugjeruan se kush e bindi Ronaldon për intervistë

E gjithë intervista me Cristianon duhet të dalë vetëm nesër, por sipas pjesëve të publikuara tashmë, duket qartë se portugezi i dogji të gjitha urat dhe nuk do të luajë më me fanellën e Manchester United.

Tifozëve iu kujtua menjëherë incidenti i një viti më parë me sulmuesin e Chelsea, Romelu Lukaku. Ai ka dhënë një intervistë për Sky Sports Italia pikërisht një vit më parë, ku ka thënë shumë gjëra skandaloze.

Lukaku tha se ishte i pakënaqur me situatën aktuale dhe kritikoi modelin taktik që përdor Thomas Tuchel: “Unë nuk do të dorëzohem, megjithëse nuk jam i kënaqur me gjendjen aktuale”.

Ai u kërkoi falje tifozëve të Interit për mënyrën se si u organizua largimi i tij dhe deklaroi se ëndërron të kthehet në klub: “Unë sinqerisht, me gjithë zemër, shpresoj të kthehem te Inter, dhe jo në fund të karrierës sime, por tani për tani unë ende do të jem në nivelin për të fituar trofe”.

Rezultati, belgu u largua shpejt nga Londra dhe u kthye te Inter, megjithëse më 12 gusht 2021 ai ndoqi në drejtim të kundërt, Romelu u transferua te Chelsea vetëm nga Interi për 97.5 milion paund, që ishte një transferim rekord për klubin londinez.

Me shaka, tifozët madje sugjeruan që lojtarët ranë dakord për një mashtrim të tillë në një bisedë në fushën e futbollit. /G.D albeu.com/