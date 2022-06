Në moshën 7-vjeçare, Messi mundi i vetëm skuadra të tëra, videot arkivore e vërtetojnë këtë

Lionel Messi ka ngjallur frikë te lojtarët gjatë gjithë karrierës së tij, dhe pamjet e legjendës argjentinase si fëmijë dëshmojnë se ai ishte gjithmonë i destinuar për madhështi.

Messi, i cili mbushi 35 vjeç të premten, është padyshim futbollisti më i madh në histori që ka fituar shtatë herë Topin e Artë.

Ylli i Paris Saint-Germain shënoi 769 gola të pabesueshëm në 974 ndeshje klubi, shumica dërrmuese e të cilave erdhën gjatë 17 viteve të tij të paharrueshme në Barcelonë.

Për Messin, gjithçka filloi në vendlindjen e tij Argjentinë me ekipin vendas Grandoli. Më vonë, ai u bashkua me Newell’s Old Boys. Ndryshimet e shpejta të ritmit, trajtimi i shkëlqyer i topit dhe aftësitë vdekjeprurëse të përfundimit janë të dukshme në video.

Personi i parë i trajnerit të Messit, Salvador Aparicio, shpërtheu një herë në lot teksa kujtonte herën e parë që pa lojën e argjentinasit.

“Një ditë Messi dhe familja e tij erdhën për të parë një ndeshje. Vëllezërit e tij luajtën këtu. Më mungonte një lojtar, ndaj thirra Leon. Ai ishte i vogël. Shumë i vogël. Por ai shënoi gjashtë ose shtatë gola në çdo ndeshje. E thënë thjesht, ai ishte i mbinatyrshëm. /albeu.com/