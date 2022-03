Në Milano po shpërthen kaosi: Kapiteni largohet nga klubi dhe i godet me thikë pas shpine, ja ku vazhdon karrierën

Mbrojtësi italian Alessio Romagnoli bëhet lojtar i lirë në verë.

Ashtu si Frank Kejsi, ai nuk do të vazhdojë kontratën me “rossonerët” dhe tashmë dihet se ku do të vazhdojë karrierën.

Sipas Corriere delo Sport, përfaqësuesi i Azura do të nënshkruajë kontratë me Roman Lazio .

Kontrata do të arrijë në 3.2 milionë euro në sezon, dhe shumat për menaxherin e tij Mina Raiola ende duhet të bien dakord.

Romagnoli erdhi në Milano në vitin 2015 nga Roma dhe tifozët e rivalit të zemëruar të qytetit sigurisht që nuk do t’ju pëlqejnë të vijnë te Lazio. Ai luajti 246 ndeshje për klubin nga San Siro dhe shënoi 10 gola. Trofeu përfshin Superkupën e Italisë nga sezoni 2016/17. /albeu.com/