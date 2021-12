Në mesnatë Mbappe do të jetë lojtar i lirë, a do të nënshkruajë me Realin?

Kylian Mbappé do të jetë lojtar i lirë që nga mesnata e sotme. Këmbanat do të bien në vitin e ri dhe ylli francez, kontrata e të cilit skadon më 31 qershor 2022, do të jetë në dispozicion për të negociuar me çdo klub tjetër që nga ajo pikë, dhe kjo përfshin mundësinë e nënshkrimit të një parakontrate për sezonin e ardhshëm. Tifozët e Real Madridit tashmë po fërkojnë duart.

Gjithçka tregon se pas vitesh pritjeje, lojtari dhe Los Blancos do të mund të përmbushin ëndrrën e tyre dhe të bashkojnë forcat. Marrëveshja, e cila është bërë prej kohësh, mund të nënshkruhet zyrtarisht shumë shpejt, ndonëse plani është që ajo të shpallet pas përfundimit të sezonit për të mos gjeneruar konflikte me PSG-në dhe tifozët e tyre.

Sulmuesi prej muajsh ka lënë të kuptohet për një lëvizje, që duket shumë afër realizimit. I pari prej këtyre flirteve ishte pikërisht pas verës, gjatë një pushimi të ekipit kombëtar në një intervistë për L’Equipe. Ai shpjegoi zhgënjimin e tij që një lëvizje në Madrid nuk ishte siguruar ende. “Kur ke ambicie të largohesh, nëse qëndron, nuk je i lumtur”, shtoi ai.

Më pas, disa javë më vonë, ai ritheksoi se 2021 kishte qenë një vit zhgënjyes, sepse, ndër të tjera, ai nuk kishte mundur të përfundonte lëvizjen e tij në skuadrën e LaLigës.

Sidoqoftë, aludimi më i dukshëm erdhi kohët e fundit në formën e një libri komik. Në të, një i miratuar nga lojtari, tregon historinë e fëmijërisë dhe adoleshencës së tij deri në momentin kur ai u bë profesionist. Në shumë prej karikaturave ai i referohet Madridit si klubi i ëndrrave të tij./ h.ll/albeu.com