Në menaxhimin e VAR do të futen disa risi të reja, sistemi teknologjik pritet të ndryshojë

Në fund të një sezoni plot diskutime dhe polemika, një nga më të komplikuarit që nga mbërritja e mbështetjes teknologjike, klasa e arbitrave po përgatitet të bëjë një hap përpara në kërkim të zgjidhjeve të reja që kufizojnë sa më shumë gabimet.

Sipas “Corriere della Sera”, duke filluar nga viti i ardshëm mund të futen disa risi të rëndësishme për sa i përket menaxhimit të VAR, duke përfshirë praninë e specialistëve para monitorëve dhe offside automatik.

Gjyqtarët e fushës aktualisht veprojnë me rotacion në dhomën e VAR, por i njëjti emërues, Gianluca Rocchi, kishte parashikuar që prezantimi i një ekipi “varistësh” të specializuar ishte i pashmangshëm.

“Nëse arbitri nga VAR-i merr qëndrimin që ka në fushë me të, e ka gabim”, tha ish-gjyqtari. Prandaj ky do të jetë ndryshimi i parë i madh që do të fillojë nga sezoni 2022/23.

Një tjetër revolucion në horizont, ai i pozicionit jashtë loje automatike, që FIFA do të dëshironte të ishte plotësisht funksional në Kupën e Botës në Katar. Një program kompjuterik do të jetë në gjendje të zbulojë në kohë real pozicionimin e lojtarëve në fushë, duke përdorur sensorë, duke lejuar kështu të shpejtojë kohën për konfirmimin ose jo të një goli, pa pasur nevojë të përdorë gjumimin manual të linjave siç është aktualisht.

Për të lehtësuar kuptimin e disa situatave për publikun, për më tepër, episodet do të përsëriten në ekranet e mëdha të stadiumeve dhe mund të disponohen edhe në një aplikacion./ h.ll/albeu.com