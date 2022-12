“Ne do të duhet të shkatërrojmë një mik”, Mbappe gati një vit më parë parashikoi se Franca do të luante kundër Marokut në Kupën e Botës

“Ne jemi këtu në Eduction Stadium. Gjithçka është e mrekullueshme! Mund të strehojë 40 mijë njerëz. Francë-Tunizi. Shpresoj te fitojme. Dhe pastaj luajmë me Marokun dhe… duhet të shkatërrojmë mikun tim”, tha Kylian Mbappe për beIN Sports në janar.

“Unë do ta duroj,” u përgjigj Ashraf Hakimi.

“Unë do ta godas atë [Mbappe]”, u përgjigj Ashraf Hakimi.

“Do të më thyejë pak zemrën, por ju e dini se ky është futboll. Ai është ai që është. Ai është ai që është. Unë duhet ta shkatërroj atë!”, përfundoi Mbappe.

Ky është parashikimi. Dhe Franca me të vërtetë do të luajë me Marokun në gjysmëfinale të Kupës së Botës në Katar. Ishte vërtet e vështirë të parashikohej, por Kilian ia doli.