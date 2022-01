Moment ndryshimi për Gonzalo Higuain në Inter Miami.

Sulmuesi ka vendosur të ndryshojë numrin që do të mbajë në shpinë në ndeshje. Pipita do të lërë mënjanë “9” që e ka karakterizuar prej shumë sezonesh dhe do t’i lërë vendin “10”, shkruan AS.

Që nga ardhja e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sulmuesi argjentinas mbante numrin “vrasës” që e karakterizonte gjithmonë.

Gjatë vitit 2021, Higuaín luajti 30 ndeshje me Inter Miami, duke shënuar 12 gola. /albeu.com/