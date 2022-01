Ndryshim planesh për Sterling

Bota e futbollit merr shumë kthesa, dhe më shumë në tregun e transferimeve.

Nëse disa muaj më parë dukej se fati i Raheem Sterling dukej i vulosur, me futbollistin britanik që thoshte publikisht se po kërkonte një rrugëdalje nga Manchester City , aventura e Kingston në stadiumin Etihad mund të vazhdojë përtej 2023-ës.

Ashtu si me Bernardo Silva, duket se situata e Sterling në Manchester ka marrë një kthesë 180 gradë. Që nga fundi i nëntorit, Pep Guardiola është mbështetur më shumë te futbollisti me origjinë xhamajkane dhe Sterling i është përgjigjur me gola dhe asistime.

Nga dita e dymbëdhjetë, ndërkombëtari anglez ka grumbulluar 6 gola dhe një asistim. Tani, siç thekson “Daily Mail”, Sterling do të ulej për të folur për kontratën e tij.

Sipas mediave të lartpërmendura, Manchester City dhe Pep Guardiola duan të ulen për të biseduar dhe për të zgjidhur situatën e Raheem Sterling para përfundimit të sezonit.

Me kontratë deri në qershor 2023, skuadra qytetare kërkon të parashikojë problemet e ardhshme dhe të mbyllë rinovimin e sulmuesit anglez, golashënuesi i dytë i klubit në histori. /h.ll/albeu.com