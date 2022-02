“Ndoshta lamtumirë, por nëse PSG eliminon Realin, skenari mund të ndryshojë”

Jerome Rothen, ish-futbollisti i Paris Saint-Germain dhe tani një komentator i intervistuar nga RMC Sport, foli për Kylian Mbappe duke pranuar se shpresat për qëndrimin e tij në PSG, edhe pse ende të ulëta, janë në rritje:

“Nëse në gusht probabiliteti për lamtumirën e tij do të ishte 99 % tani mund të them se janë 65% ajo që mund të bëjë diferencën është aspekti sportiv dhe do të jetë e rëndësishme të shohim se si do të përfundojë sezoni i PSG-së dhe një kualifikim për në çerekfinale të Real Madrid kundër Real Madrid mund të ndryshojë gjëra për të mirë”. /albeu.com/