Ndodh në Guatamala, një mysafir i padëshiruar detyron lojtarët të ikin me vrap (VIDEO)

Lojtarët ikën me një frikë të tmerrshme ndërsa një gjarpër i madh pushtoi fushën dhe ndërpreu lojën në Guatemalë.

Lojtarët u filmuan duke vrapuar nga fusha teksa gjarpëri rrëshqiste nëpër bar drejt tyre gjatë ndeshjes.

Arbitri ndërpreu ndeshjen e ligës së Nueva Concepcion kundër Municipal në minutën e 82-të, kur vuri re mysafirin e padëshiruar.

Një komentues i ngatërruar i ndeshjes fillimisht fajësoi një tifoz për vrapimin në fushë.

Por kolegu i tyre vuri re arsyen e vërtetë dhe bërtiti: “Ajo që është në fushë është një gjarpër, futbolli guatemalan ka parë gjithçka!”

Një punonjës u përpoq të merrte kontrollin e zvarranikut duke e larguar me një shkop te madh.

Dhe ndërprerja e çuditshme më në fund përfundoi kur dy oficerë policie u përpoqën t’i prisnin kokën gjarprit me mburoja kundër trazirave që zakonisht përdoreshin për të mbajtur njerëz që shkaktonin telashe dhe jo kafshë.

Për fat të mirë, një nga zjarrfikësit, i cili gjithashtu u përfshi në operacionin për heqjen e tij, arriti të kapte gjarpërin pas kokës së tij, para se të vritej dhe të lëndohej ndonjë lojtar, dhe e largoi atë me brohoritjet e spektatorëve.

Në shkurt 2019, ndeshja e Evertonit kundër Wolves u ndal për disa minuta kur një mace e zezë u shfaq në fushë.

Wolves fitoi ndeshjen 3-1, por trajneri i atëhershëm, Nuno Espirito Santo tha: ” Macja e zezë është një fat i keq, kështu që nuk dua të shoh më mace”./ h.ll/albeu.com

A football match in Guatemala was interrupted by a one and a half meter #snake. To catch her, I had to jam the uninvited guest with shields and call in the special forces. pic.twitter.com/OYhj3A9DBI

— NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) February 15, 2022