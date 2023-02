Ndodh në Greqi: Njërën portë e ulën me 3 cm, tjetrën me 5

Ndeshja e ligës greke mes Atromitos-AEK fillimisht u shty për 30 minuta, e më pas u anulua plotësisht pasi ekipi mik (lideri i kampionatit) u ankua për lartësinë e ulët të portës.

Doli se mashtruesit e Atromitos ulën njërën portë me 3 cm, tjetrën me 5 cm. Porta u hap për 30 minuta dhe më pas arbitri mati përsëri lartësinë dhe, me sa duket, ajo nuk i shkonte, kështu që ndeshja u anulua.