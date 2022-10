Ndodh në Bullgari, dhelpra futet në fushë dhe “vjedh” dorezat e portierit (VIDEO)

Një video virale po qarkullon me një shpejtësi të madhe nëpër rrjetet sociale.

Në Bullgari, në seancën stërvitore të Ludogorets, një dhelpër është futur në fushë dhe vjedh dorezën e portierit dhe largohet me shpejtësi.

Pjestarë të klubit e kanë filmuar këtë gjë dhe e kanë publikuar në internet, ku me një shpejtësi të madhe ka qarkulluar nëpër rrjetet sociale./ h.ll/albeu.com

🦊🧤 BEST video you’ll watch this month! Bulgarian champions Ludogorets got outfoxed… literally! 😃😃 A fox broke into their training HQ and stole a goalkeeper glove! Just wait for it… pic.twitter.com/317z46We86

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) October 23, 2022