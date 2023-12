Ndeshjet që Onana do të mungojë për Manchester United për shkak të AFCON

Andre Onana do të humbasë disa ndeshje për Manchester United pasi portieri mori një thirrje AFCON të vitit 2023 me Kamerunin të enjten.

CFARE NDODHI?

Onana ishte tërhequr më parë nga detyra ndërkombëtare pas një mosmarrëveshjeje me menaxherin e Kamerunit, Rigobert Song gjatë Kupës së Botës në Katar. Por dyshja ka riparuar të çarat në marrëdhënien e tyre dhe portieri vazhdoi të luajë një rol të rëndësishëm në kualifikueset e AFCON.

Tani, portieri i gjuajtjes është emëruar në skuadrën prej 27 lojtarësh të Kamerunit për turneun e ardhshëm të Kupës së Kombeve të Afrikës (AFCON), i cili do të fillojë më 13 janar.

Onana ka të ngjarë të humbasë katër ndeshje në Premier League me Manchester United duke respektuar detyrën e tij në kombëtare. Ato përfshijnë një takim në shtëpi me Tottenham, Wolves në Molineux, West Ham në Old Trafford dhe një udhëtim në Londër për të përballur Aston Villa.

Ai gjithashtu mund të mbetet i padisponueshëm për ndeshjen e raundit të tretë të Kupës FA të United kundër Wiganit, e cila është planifikuar të zhvillohet më 8 janar, nëse i kërkohet të marrë pjesë në një kamp para-turne për Kamerunin. Për më tepër, ai do të humbasë edhe një ndeshje të mundshme të raundit të katërt të FA Cup, të planifikuar në fundjavën 27-28 janar, nëse Djajtë e Kuq kualifikohen. /AlbEu.com/