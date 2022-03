Mbrëmje e komplikuar për sulmuesin serb të Juventusit, Dusan Vlahovic.

Bomberi i “Zonjës së Vjetër” në fitoren 1-0 ndaj Spezias nuk ka bërë asnjë gjuajtje, brenda apo jashtë portës.

Sipas “Opta”, për herë të parë në këtë kampionat kjo ka qënë ndeshja më në hije e Vlahovic./ h.ll/albeu.com

0 – Dusan #Vlahovic fired no shots in this game against Spezia: this the first time for him in a Serie A 2021/22 match (26 apps). Tired. #JuveSpezia

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) March 6, 2022