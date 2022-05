Ndeshje e trukuar në Championship? Portieri i dhuron topin sulmuesit kundërshtar (VIDEO)

Po dyshohet për një trukim në Championship të Anglisë, në ndeshjen Luton-Reading.

Portieri i Reading, Orjan Nyland lëshoi topin nga dora dhe lejoi sulmuesin kundërshtar, Harry Cornick të shënoj gol.

Skuadra e Luton me fitore siguron play-off për ngjitjen në Premier League. /albeu.com/

