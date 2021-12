Ndërlikohet sërish rinovimi i Dembele

Rinovimi i Dembele ka vuajtur një pengesë të vogël. Takimi që të dyja palët kanë zhvilluar këtë të mërkurë nuk ka shërbyer për arritjen e marrëveshjes përfundimtare të pritur, siç sqaron Cadena Cope. Megjithatë, organizata e Barçës shpreson të ndryshojë situatën në ditët në vijim dhe të rikanalizojë një vazhdimësi që dukej se ishte shumë afër. Lojtari përfundon në muajin e ardhshëm të qershorit, kështu që ai do të linte Barcelonën i lirë dhe e ardhmja e tij është një nga dosjet që janë hapur prej kohësh në zyrat e Camp Nou .

Ditët e fundit u duk se marrëveshja ishte afër dhe mund të arrinte edhe para fundit të vitit. Klubi siguroi se ndjesitë ishin të mira dhe Xavi pohoi në një konferencë për shtyp se Dembélé kishte shprehur dëshirën e tij për të vazhduar në institucion.

Por në takim ka pasur tension mes palëve. Do të jetë e nevojshme të shihet në ditët në vijim nëse klubi dhe agjenti i lojtarit janë në gjendje të sheshojnë diferencat ekonomike që kanë hasur. Për momentin, francezi rezultoi pozitiv me Covid ditën e djeshme , pasi ishte i sëmurë të martën dhe do të duhet të qëndrojë i izoluar për disa ditë në shtëpinë e tij. /albeu.com