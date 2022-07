Ndahet nga jeta portieri 20-vjeçar, klubi i dërgon mesazhin e fundit emocionues

Futbolli i Bosnje-Hercegovinës u trondit nga lajmi për vdekjen e Mate Matic, portierit 20-vjeçar të HNK Mladost Domaljevac. Djaloshi u gjend i vdekur pranë një diskoteke në Orsaje.

Lajmin e hidhur e kanë bërë të ditur në faqen zyrtare të klubit në Facebook.

Njoftimi i klubit:

“Sot do të mbahet mend për humbjen e një shpirti të ri, një anëtar i klubit tonë, një anëtar i ekipit tonë dhe një person që, që kur ishte fëmijë, zbukuroi fushën tonë dhe portën tonë. Një mëngjes i zi zbardhi fshatin tonë.

Ngushëllime të sinqerta familjes, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën. Një jetë kaq e re nuk duhet të përfundojë kështu. Vitin e fundit Mate iu përkushtua disa qëllimeve më të larta, akademisë dhe uniformës së policisë, dhe përveç kësaj vazhdoi të kontribuonte në fushën e gjelbër.

Faleminderit, Mato, për çdo seancë stërvitore, çdo ndeshje që ke luajtur dhe çdo minutë që ke kaluar me ne.

Na gëzoni tani nga një vend tjetër më i mirë, jini të qetë, jini të qetë dhe ne do të vazhdojmë disi, për nderin tuaj.

Të kesh një tokë të zezë të lehtë, një shtrat të ngrohtë dhe largimi yt është një shenjë se asgjë në jetë nuk ka dhe nuk do të ketë kuptim, se asgjë materiale nuk është e vlefshme dhe se nuk e di se si mund të përfundojë një ditë.

Do ta kemi të vështirë ta përballojmë faktin që ju jeni larguar, por do të mbeteni me shumë kujtime, shumë të qeshura dhe momente të bukura.

U prefsh në paqe engjëll”, thanë ata në njoftim./ h.ll/albeu.com