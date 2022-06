Nations League, sot supersfida: Formacionet zyrtare Angli-Itali

Anglia dhe Italia do të përballen sërish por këtë herë jo në një finale, por në një ndeshje grupi të vlefshme për turneun e Nations League.

Italia do të luftojë për të mbrojtur vendin e parë pasi kryeson grupin me 4 pikë, ku pas tyre ndodhet Hungaria me 3, Gjermania me 2 dhe Anglia në vendin e fundit me një pikë.

Ekipi i Mancinit vjen nga një fitore me rezultatin 2-1 ndaj Hungarisë dhe duket se janë duke rigjetur formën e tyre më të mirë.

Nga ana tjetër Anglia nuk duhet të bëjë hapa fals pasi noddhet në vendin e fundit të grupit me vetëm një pikë. Ekipi i Southgate vjen nga një barazim në minutat e fundit të lojës ndaj Gjermanisë me rezultatin 1-1./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: