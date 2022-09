NATIONS LEAGUE/ Formacionet zyrtare të katër ndeshjeve të Ligës A, spikat Holandë – Belgjikë

Nations League vazhdon sot me të tjera ndeshje interesante, ku padyshim spikasin ato të Ligës A.

Sot në Ligën A do luajnë skuadrat Grupit 1 dhe Grupit 4, ky padyshim që përballje kryesore është ajo mes Belgjikës dhe Holandës.

Holanda kryeson Grupin e 4 me 13 pikë, ndërsa Belgjika është e dyta me 10 pikë, një fitore e Belgëve sot me rezultat të thellë mund të ndryshojë situatën në grup.

Ndërkohë që Grupin 1, Danimarka do të kërkojë pikët e plota ndaj Francës, pasi është një pikë larg vendit të parë që mbahet nga Kroacia e cila do të ndeshet sonte me Austrinë.

Formacionet zyrtare: Austri – Kroaci

Formacionet zyrtare: Danimarke – France

Formacionet zyrtae: Holande – Belgjike

Formacionet zyrtare: Uells – Poloni

