Teksa ka arritur minuta e 70′ e ndeshjes, Kosta Rika ka arritur të gjejë golin e avantazhit.

Pas një krosimi në zonë Vargas kërcen më lart se të tjerët duke tundur rrjetën e Neuer./ h.ll/albeu.com

COSTA RICA SCORES! 🇨🇷

Spain 🇪🇸 and Germany 🇩🇪 will both go home as it stands! pic.twitter.com/gYzZeqm9uG

— FIFA 23 News (@FUT23News) December 1, 2022