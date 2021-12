Nasser Al-Khater tregon se sa punëtorë kanë vdekur gjatë ndërtimeve të stadiumeve

Nasser Al-Khater, CEO i Kupës së Botës 2022 në Katar, foli me disa media nga e gjithë bota, duke përfshirë AS, në selinë e Komitetit Suprem të ngjarjes për Dorëzimin dhe Trashëgiminë në Doha të enjten. “Ky turne do të jetë një turne që mirëpret të gjithë, pavarësisht nga gjinia, raca, feja apo orientimi seksual,” tha ai duke iu referuar intervistës së tij të fundit të diskutueshme me CNN dhe qëndrimit të vendit ndaj homoseksualitetit.

Al-Khater adresoi gjithashtu pretendimet për numrin e punëtorëve që kanë humbur jetën gjatë ndërtimit të stadiumeve për Katar 2022: “Tre punëtorë kanë vdekur për shkak të incidenteve të lidhura me punën. The Guardian dhe kushdo që ka përhapur lajmin se 4000 punëtorë kanë vdekur duke ndërtuar stadiume të Kupës së Botës. Ne vazhdimisht kemi dalë të themi se këto shifra janë absolutisht të rreme. Ne nuk i njohim këto numra. Këto shifra nuk janë kontekstuale, ato nuk janë mjaft të nuancuara.”

Ai shtoi: “Kjo është diçka që ne e publikojmë në faqen e internetit, është transparente, është e hapur për ta parë të gjithë. Tre punëtorë kanë vdekur duke ndërtuar stadiume të Kupës së Botës.”

Një çështje tjetër që trajtoi Al-Khater ishte biseda në disa vende të Evropës veriore për një bojkot kundër Katarit 2022. “Ne jemi duke u fokusuar në një turne të suksesshëm dhe një Kupë Botërore të suksesshme. Vendet, tifozët apo federatat janë të lira të bëjnë atë që duan të bëjnë”, tha ai.

Al-Khater dha edhe disa detaje mbi logjistikën e Katarit 2022: “Ky është Botërori i parë që mund të shikoni më shumë se një ndeshje në ditë [në stadium]. Ne besojmë se tifozët që duan të shikojnë më shumë se një ndeshje në ditë, ndoshta do të zgjedhin dy. Por nëse vërtet dëshironi, mund të shikoni katër ndeshje në ditë. Unë shkova vetë dje në katër ndeshje [në Kupën Arabe 2021 në Katar]. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino gjatë dy ditëve ka parë tetë ndeshje. Ai ka qenë në çdo ndeshje në këtë turne. Pra, nëse jeni një tifoz i vendosur dhe dëshironi të shikoni katër ndeshje, dhe me kusht që të keni bileta, mund ta bëni këtë.”

Al-Khater gjithashtu sqaroi se FIFA rregullon se ekipet kombëtare shtetërore duhet të vendosen brenda Katarit gjatë Kupës së Botës. Ata nuk mund të krijojnë kampet e tyre në një vend fqinj dhe të udhëtojnë në ndeshjet nga atje./h.ll/albeu.com