Napoli pranë transferimit të mbrojtësit të Real Madridit, zbulohet çmimi dhe klauzola e riblerjes

Real Madridi po e mbyll shitjen e tyre të dytë këtë verë, pasi paraprakisht kishin arritur marrëveshje me Milanin për transferimin e mbrojtësit të djathtë Alex Jimenez për pesë milionë euro.

“Rossonerët” ishin gjithashtu të interesuar për transferimin e mbrojtësit Rafa Marin, por 22-vjeçari duket se është shumë pranë kalimit tek Napoli.

Sipas Fabrizio Romanos, Marin tashmë është pajtuar në lidhje me kushtet personale me klubin italian dhe gjithçka që ka mbetur është drita e gjelbër nga “Los Blancos” dhe klauzola e riblerjes.

Napoli ka mposhtur konkurrencën e Milanit dhe Juventusit duke marrë kështu kryesimin në garën për shërbimet e tij.

Marca raporton se shuma që do të paguhet për transferimin e tij është mes 12-15 milionë eurosh dhe Real Madridi do të ketë të përfshirë klauzolën e riblerjes.

🚨🔵 Napoli and Real Madrid are in direct contact today to seal Rafa Marín deal on permanent transfer, almost there.

Marín has already agreed on terms, Real Madrid will have a buy back clause for Marín with details being clarified.

Just waiting on Real final green light. pic.twitter.com/Y1JMLDRXF4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024