Napoli i pathyeshëm, të kaltërit fitojnë ndaj Romës dhe kryesojnë tabelën (VIDEO)

Roma ka pritur mbrëmjen e djeshme Napolin në Olimpico.

Ndeshja pritej të ishte intensive dhe e ashpër dhe ashtu rezultoi në të vërtetë.

Djemtë e Spaletit kanë dominuar totalisht ndeshjen, duke krijuar raste të shumta por goli erdhi me vështirësi.

Gjyqtari Irrati nuk ka kursyer kartonat, ku ka nxjerrë gjatë ndeshjes plot 9-të të verdhë. Pritej që kjo sfidë të kishte përplasje dhe ndërhyrje të ashpra.

Napoli ka qarkulluar shumë mirë topin dhe ka dominuar totalisht dhe kjo gjë shpërblehet në minutën e 80-të, ku Osimhen ka realizuar një gol të bukur.

Politano dërgoi një top të mrekullueshëm drejt tij, me nigerianin që kryen një sprint të mrekullueshëm, e më pas me forcën e tij arrinë të shmanget nga mbrojtësi kryeqytetas dhe goditja e topit ishte fatale për portierin e Romës.

Napoli kështu, me këtë fitore minimale, kryeson tabelën e Serie A me 29 pikë, tre më shumë se vendi i dytë Milan./h.ll/albeu.com

Victor Osimhen is undisputably one of the top 3 best young strikers in world football. Not many strikers today combine that perfect mix of speed, power & desire.

Bullied the crap out of Chris Smalling, one of Serie A’s top CBs. Held him off & simultaneously unleashed this beauty pic.twitter.com/eDvOGICoiU

— David C.O.L. Michael (@07SuperNerd) October 23, 2022