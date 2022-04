Napoli e ka seriozisht me Brojën, dërgon skaut për herë të dytë në Angli

Duket se Napoli e ka seriozisht për sulmuesin shqiptar të Chelsea i cili është huazuar te Southampton dhe është duke bërë mjaft mirë.

Për momentin ende nuk kanë nisur negociatat, por është duke u monitoruar për merkaton e verës.

Shumëçka do të varët me të ardhmen e Chelsea dhe strategjive që do të ndjeki klubi londinez.

Armando Broja shihet si zëvendësuesi ideal i Victor Osimhen, i cili pritet të larogohet në vendin e sezonit. /albeu.com