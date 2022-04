Nagelsmann: Lewandowski ka një kontratë dhe do të qëndrojë me ne

Qarkullojnë zëra se Robert Lewandowski nuk do të rinovojë kontratën e tij me Bayern Munich dhe Barcelona është shumë pranë marrëveshjes me sulmuesin polak.

Për këto zëra, Julian Nagelsmann ka folur në konferencën për shtyp përpara ndeshjes kundër Borussia Dortmund.

“Lewandowski ka një kontratë me ne dhe ai do ta respektojë atë. Kështu që, ai do të vazhdojë aventurën e tij me ne.”/ h.ll/albeu.com