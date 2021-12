Nagelsmann do të anulojë seancat stërvitore të Bayern Munich për pushime

Julian Nagelsmann, po bën listën e seancave të stërvitjes dhe po e kontrollon dy herë për të mundësuar më shumë ditë pushimi për futbollistët .

Sipas “Sport Bild”, Nagelsmann është i dyshimtë për orarin e ardhshëm për vitin kalendarik të 2022, i cili me siguri do të përfshijë një listë intensive ndeshjesh klubesh për ekipin e tij, plus “Kupën e Botës” në Katar, e cila do të ketë pa dyshim një mori lojtarësh të Bayern Munichut të shpërndarë në listat e vendeve të tyre përkatëse.

Skuadra do të rifillojë stërvitjet më 2 janar, gjë që duhet t’i japë skuadrës kohë të mjaftueshme për t’u përgatitur për skuadrën mashtruese të Bayern Munichut Borussia Mönchengladbach më 7 janar, që është një tjetër ndeshje e së premtes për bavarezët.