“Na droguan dhe na grabitën”, Valverde dhe e dashura e tij kalojnë tmerrin në Ibiza

Partnerja e Fede Valverde, Mina Bonino, ka rrëfyer traumën që pësoi çifti kur u grabitën gjatë pushimeve në Ibiza muajin e kaluar.

Bonino thotë se ata kanë qenë në mënyrë të pavullnetshme nën ndikimin e drogës apo alkoolit dhe ia kanë grabitur rreth 10 mijë euro.

“Na u tha se ushqimi mund të ishte helmuar nga shefi i kuzhinës, kështu që na çuan në spital për analiza të substancave”, ka treguar Bonino në Instagram.

“Kur mbërritëm në shtëpi, kuzhinieri ishte aty, më tha në atë moment se kishte vetëm një çelës dhe se do ta merrte me vete, që të nesërmen në mëngjes të hanim mëngjes pa na shqetësuar. Të nesërmen nuk munda as të ngrihesha. I dërgova një mesazh Leslie që të merrte djalin tim sepse nuk mund të bëja asgjë”.

“U ndjeva shumë keq, por mendova se kjo ishte për shkak se jam pak e turbullt dhe në gjendje shumë të keqe fizike. Brenda pak orësh zbres poshtë dhe shoh tre valixhet e mia në dhomën e ndenjes. Kishte sende hedhura përreth dhe Leslie po rregullonte gjithçka”.

“Kur ishim gati të niseshim për në plazh, thashë: Do të marr pak para. Hapa portofolin dhe pashë se ishte bosh”.

Testet do të tregonin nëse ajo kishte kokainë, marihuanë, ekstazi, amfetamina apo antidepresantë në gjakun e saj, por ajo rezultoi negative për gjithçka.

Fede Valverde dhe Mina Bonino u detyruan të zhvendoseshin pas ngjarjes fatkeqe dhe siguria u forcua pasi ata qëndruan në Ibiza për dy javë të tjera.