Muskujt, qentë, dieta dhe dashuria, 5 gjëra që nuk i dini për Sanchez

Futbollisti i Interit, Alexis Sanchez, është i vëmendshëm ndaj trupit dhe ushqyerjes, nuk ka grua, por është shumë i lidhur me nënën e tij.

Arma shtesë

Alexis Sanchez, nëse lejojnë lëndimet, mund të jetë arma shtesë e Inzaghit për Interin gjatë gjithë gjysmës së dytë të sezonit. Shembull për këtë është goli i shënuar ndaj Juventusit në finalen e Superkupës së Italisë. Problemi është “vetëm”, ose thuajse i natyrës fizike, me dëmtimet e vazhdueshme që prej vitesh nuk e lejojnë të luajë rregullisht. Megjithatë, ai nuk është i kënaqur dhe ende dëshiron të provojë, siç e tregon ai Luani që përfaqëson imazhin e tij në Instagram, ku numëron gati 13 milionë ndjekës.

Stërvitja

Dhe të mendosh se Sanchez është një fanatik i vërtetë i stërvitjes, madje shumë sipas kritikëve të tij, me një fizik tepër muskuloz që me kalimin e viteve do t’i kishte sjellë më shumë bezdi sesa përfitime. Sanchez stërvitet çdo ditë, kur me pushime nuk lë të kalojnë më shumë se 48 orë pa vrap, ecje dhe palestër dhe ka një fizik tejet të përcaktuar dhe muskuloz (pa tatuazhe), pavarësisht se nuk është shumë i gjatë. Alexis noton, bën pesha, si dhe të gjithë punën e topit në fushë. Para dhe pas seancave me shokët e tij ai bën disa i vetëm në palestër, duke alternuar punën e forcës dhe qëndrueshmërisë me ato të mbajtjes dhe shtrirjes së muskujve.

Dieta

Sulmuesi i Interit është shumë i vëmendshëm edhe për ushqimin, ku mishi luan një rol dominues. I fiksuar pas verës së kuqe, si të gjithë amerikanët e Jugut, ai ha një mëngjes të shijshëm dhe kur ishte në Arsenal. Tani ha 5-6 vakte në ditë, preferon mishin e bardhë në vend të kuq dhe i pëlqen perimet e stinës. Sanchez nuk shpenzon kurrë shumë kohë mes mëngjesit, drekës dhe darkës dhe ushqimeve të ndryshme. Darka nuk është kurrë më vonë se ora 20.30, atij i pëlqen të shkojë në shtrat herët dhe kur ishte në Udinese e la makinën në qendrën sportive dhe eci (ose vrapoi) 8 km për të shkuar në shtëpi.

Qentë

Një pjesë kyçe e ditës së tij e kalon duke ecur me qentë e tij të dashur Atom dhe Humber. Emrat e tyre janë gdhendur në këpucët e Kilianit dhe në kohën e Mançesterit në rrjetet sociale fansat e ngacmonin për këtë lidhje. Ai u ka kushtuar një profil në Instagram që numëron mbi 180 mijë ndjekës.

Familja

Sanchez është shumë i afërt me nënën e tij dhe xhaxhain Jose, pothuajse një baba birësues që u kujdes për të pasi ai biologjik braktisi Alexis dhe dy motrat e tij. Nëna shfaqet shpesh në profilin e Sanchez-it, ndërsa jeta e tij private, mes modelesh, skandale të dyshuara lidhur me videot me dritat e kuqe (të cilat ai i mohon gjithmonë) dhe tradhtitë e ndryshme ka qenë gjithmonë shumë konfuze dhe e ndërlikuar. Sot ai është zyrtarisht beqar. /albeu.com/