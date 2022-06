Mungon zyrtarizimi, Pogba vishet bardh e zi

Paul Pogba rikthehet zyrtarisht te Juventusi 5 vite pas largimit te Man. United për 100 milionë euro.

Bardhezinjtë dhe stafi i agjencisë që menaxhon lojtarin, gjetën gjuhën e përbashkët për të nisur bashkëpunimin.

Mesfushori u largua me parametra zero nga Manchester United ku në 5 sezone nuk arriti të plotësonte pritshmëritë me fanellën e kuqe dhe në fund të këtij sezoni nuk e rinovoi kontratën me “Djajtë”.

Mesfushori do të vihet nën urdhrat e trajnerit Masimilliano Allegri në fillim të muajit korrik.